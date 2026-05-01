Concert au Château de la Flocellière La Flocellière Sèvremont
Concert au Château de la Flocellière La Flocellière Sèvremont samedi 23 mai 2026.
Sèvremont
Concert au Château de la Flocellière
La Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 13:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert au Château de la Flocellière
Le New European Strings Chamber Orchestra se produira sous la direction du célèbre violoniste et chef d’orchestre Dmitry Sitkovetsky pour un concert d’exception.
Ce concert, placé sous le signe de l’élégance et de l’excellence artistique, promet une interprétation raffinée du grand répertoire pour cordes dans un cadre prestigieux et intimiste. .
La Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 03
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Concert at Château de la Flocellière
L’événement Concert au Château de la Flocellière Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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