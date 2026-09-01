Concert au Château de la Garenne La Liberté en poèmes et musique CHÂTEAU DE LA GARENNE Val en Vignes

Informations pratiques

Val en Vignes

Concert au Château de la Garenne La Liberté en poèmes et musique

CHÂTEAU DE LA GARENNE 3 lieu dit La garenne Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Anne Pareuil, Isabelle Bucaille avec Jean Charles Benoist au clavier nous invitent à un moment de partage, à un voyage autour de la Poésie, sur les ailes de la Liberté, comme force déployée.

Anne Pareuil, Isabelle Bucaille avec Jean Charles Benoist au clavier nous invitent à un moment de partage, à un voyage autour de la Poésie, sur les ailes de la Liberté, comme force déployée.

Comme traditionnellement au Château de la Garenne, ce moment musical sera suivi d’un moment de rencontre, de partage, de convivialité entre public et artistes autour d’un verre et de gourmandises offerts par les Amis du Château de la Garenne

Sur réservation. .

CHÂTEAU DE LA GARENNE 3 lieu dit La garenne Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 03 72 18 chateaudelagarenne@gmail.com

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English : Concert au Château de la Garenne La Liberté en poèmes et musique

Anne Pareuil and Isabelle Bucaille, with Jean Charles Benoist on the keyboard, invite us to %E0 a moment of shared experience, %E0 a journey through poetry, on the wings of freedom, as a force in action.

L’événement Concert au Château de la Garenne La Liberté en poèmes et musique Val en Vignes a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Thouarsais