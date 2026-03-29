Dimanche bien affûté L’atelier d’Acryle Val en Vignes

Informations pratiques

Val en Vignes

Dimanche bien affûté

L’atelier d’Acryle 9 Les Touches Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Venez ASSEMBLER un couteau pliant deux clous avec nous. Vous aurez le choix entre plusieurs lames réalisées en amont par Elie et de nombreuses essences de bois européens comme exotiques (ébène, chêne, padouk, palissandre, noyer, orme…).Vous concevrez entièrement votre manche et ferez les assemblages

Venez ASSEMBLER un couteau pliant deux clous avec nous. Vous aurez le choix entre plusieurs lames réalisées en amont par Elie et de nombreuses essences de bois européens comme exotiques (ébène, chêne, padouk, palissandre, noyer, orme…). Cette formule est pensée pour les personnes qui n’ont qu’une demi-journée à consacrer à leur couteau, ou pas forcément envie de forger. Vous concevrez entièrement votre manche et ferez les assemblages. Nouveauté 2026, les dimanches de 14h à 18h uniquement sur rdv. Jauge jusqu’à 4 personnes, ouvert uniquement aux majeurs. .

L’atelier d’Acryle 9 Les Touches Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 02 22 17 bonjour@atelieracryle.com

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English : Dimanche bien affûté

Come and ASSEMBLE a two-nail folding knife with us. You’ll be able to choose between several blades made by Elie and a wide range of European and exotic woods (ebony, oak, padouk, rosewood, walnut, elm, etc.) You’ll design your own handle and assemble it yourself

L’événement Dimanche bien affûté Val en Vignes a été mis à jour le 2026-07-18 par Maison du Thouarsais