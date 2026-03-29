Dimanche bien affûté L’atelier d’Acryle Val en Vignes
dimanche 11 octobre 2026 · L'atelier d'Acryle · Val en Vignes
Informations pratiques
Val en Vignes
Dimanche bien affûté
L’atelier d’Acryle 9 Les Touches Val en Vignes Deux-Sèvres
Tarif : 180 – 180 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Venez ASSEMBLER un couteau pliant deux clous avec nous. Vous aurez le choix entre plusieurs lames réalisées en amont par Elie et de nombreuses essences de bois européens comme exotiques (ébène, chêne, padouk, palissandre, noyer, orme…).Vous concevrez entièrement votre manche et ferez les assemblages
Venez ASSEMBLER un couteau pliant deux clous avec nous. Vous aurez le choix entre plusieurs lames réalisées en amont par Elie et de nombreuses essences de bois européens comme exotiques (ébène, chêne, padouk, palissandre, noyer, orme…). Cette formule est pensée pour les personnes qui n’ont qu’une demi-journée à consacrer à leur couteau, ou pas forcément envie de forger. Vous concevrez entièrement votre manche et ferez les assemblages. Nouveauté 2026, les dimanches de 14h à 18h uniquement sur rdv. Jauge jusqu’à 4 personnes, ouvert uniquement aux majeurs. .
L’atelier d’Acryle 9 Les Touches Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 02 22 17 bonjour@atelieracryle.com
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English : Dimanche bien affûté
Come and ASSEMBLE a two-nail folding knife with us. You’ll be able to choose between several blades made by Elie and a wide range of European and exotic woods (ebony, oak, padouk, rosewood, walnut, elm, etc.) You’ll design your own handle and assemble it yourself
L’événement Dimanche bien affûté Val en Vignes a été mis à jour le 2026-07-18 par Maison du Thouarsais
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