Concert de René Bergier Massais Val en Vignes

Informations pratiques

Val en Vignes

Concert de René Bergier

Massais 7 rue de la laiterie Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16 21:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Auteur, compositeur, chanteur et guitariste, René Bergier est une figure singulière de la scène de la chanson française indépendante. Portés par une interprétation intense et des textes sensibles, ses spectacles invitent à un voyage entre émotions, liberté et puissance des mots.

Auteur, compositeur, chanteur et guitariste installé à Guérande, René Bergier est une figure singulière de la scène de la chanson française indépendante.

Cofondateur et voix emblématique du groupe La Belle Bleue, riche d’une histoire de près de dix-sept ans avec de plus de 500 concerts, il développe une écriture poétique, engagée et profondément humaine. Depuis 2021, il poursuit son parcours en groupe avec un nouveau projet LUPO, un trio où la chanson française rencontre l’électro, le rock et le rap. Il se produit également régulièrement en solo dans une formule plus intime où la part belle est donnée à ses textes dans une proximité assumé avec le public.

Portés par une interprétation intense et des textes sensibles, ses spectacles invitent à un voyage entre émotions, liberté et puissance des mots. .

Massais 7 rue de la laiterie Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 55 52 72 contact@lacorbatarosa.com

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English : Concert de René Bergier

As a songwriter, composer, singer, and guitarist, René Bergier is a unique figure in the French independent music scene. Driven by intense performances and sensitive lyrics, his shows take the audience on a journey through emotions, freedom, and the power of words.

L’événement Concert de René Bergier Val en Vignes a été mis à jour le 2026-07-22 par ADT 79