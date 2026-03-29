Stage d’aquarelle avec Pucya Galerie d’art La corbata rosa Val en Vignes

Informations pratiques

Val en Vignes

Stage d’aquarelle avec Pucya

Galerie d’art La corbata rosa 7 rue de la Laiterie Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : 140 – 140 – 560 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 09:00:00

fin : 2026-09-10 18:00:00

Date(s) :

2026-09-07

Pendant 4 jours vivez une immersion artistique unique à la galerie La Corbata Rosa. Aux côtés de PUCYA, artiste professionnelle, perfectionnez votre aquarelle directement sur le terrain. Un stage pensé pour progresser, découvrir, s’inspirer et partager. Repas partagés

4 jours pour peindre autrement…

Vivez une immersion artistique unique à la galerie La Corbata Rosa.

Aux côtés de PUCYA, artiste professionnelle, perfectionnez votre aquarelle directement sur le terrain. Un stage pensé pour progresser, découvrir, s’inspirer et partager.

6 h d’aquarelle par jour sur le thème de la nature, du patrimoine et de l’art

Repas partagés

Demandez dès maintenant les informations et inscrivez-vous sur la liste des futurs participants, les places sont limitées ! .

Galerie d’art La corbata rosa 7 rue de la Laiterie Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 55 52 72 contact@lacorbatarosa.com

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English : Stage d’aquarelle avec Pucya

For 4 days, experience a unique artistic immersion at La Corbata Rosa gallery. Alongside PUCYA, a professional artist, hone your watercolor skills right on site. A workshop designed to help you grow, discover, find inspiration, and share. Shared meals

L’événement Stage d’aquarelle avec Pucya Val en Vignes a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 79