UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Val en Vignes

Stage d’aquarelle avec Pucya Galerie d’art La corbata rosa Val en Vignes

lundi 7 septembre 2026 · Galerie d'art La corbata rosa · Val en Vignes

Stage d’aquarelle avec Pucya Galerie d’art La corbata rosa Val en Vignes

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Galerie d'art La corbata rosa
Adresse
7 rue de la Laiterie
Ville
79290 Val en Vignes
Département
Deux-Sèvres
Tarif
140 140 560 Tarif de base plein tarif

Val en Vignes

Stage d’aquarelle avec Pucya

Galerie d’art La corbata rosa 7 rue de la Laiterie Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : 140 – 140 – 560 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 09:00:00
fin : 2026-09-10 18:00:00

Date(s) :
2026-09-07

Pendant 4 jours vivez une immersion artistique unique à la galerie La Corbata Rosa. Aux côtés de PUCYA, artiste professionnelle, perfectionnez votre aquarelle directement sur le terrain. Un stage pensé pour progresser, découvrir, s’inspirer et partager. Repas partagés
4 jours pour peindre autrement…
Vivez une immersion artistique unique à la galerie La Corbata Rosa.
Aux côtés de PUCYA, artiste professionnelle, perfectionnez votre aquarelle directement sur le terrain. Un stage pensé pour progresser, découvrir, s’inspirer et partager.
6 h d’aquarelle par jour sur le thème de la nature, du patrimoine et de l’art
Repas partagés
Demandez dès maintenant les informations et inscrivez-vous sur la liste des futurs participants, les places sont limitées !   .

Galerie d’art La corbata rosa 7 rue de la Laiterie Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 55 52 72  contact@lacorbatarosa.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage d’aquarelle avec Pucya

For 4 days, experience a unique artistic immersion at La Corbata Rosa gallery. Alongside PUCYA, a professional artist, hone your watercolor skills right on site. A workshop designed to help you grow, discover, find inspiration, and share. Shared meals

L’événement Stage d’aquarelle avec Pucya Val en Vignes a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 79

À voir aussi à Val en Vignes (Deux-Sèvres)