Concert de René Bergier Galerie d’art La corbata rosa Val en Vignes

Informations pratiques

Val en Vignes

Concert de René Bergier

Galerie d’art La corbata rosa 7 Rue de la Laiterie Val en Vignes Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16 21:00:00

Date(s) :

2026-08-16

La galerie la corbata rosa accueille René Bergier pour un concert solo exceptionnel. Un moment suspendu, entre chansons sensibles, textes engagés et proximité avec le public, dans le cadre unique de l’ancienne coopérative laitière de Massais. Concert en extérieur à l’ombre (repli en cas de pluie).

La galerie la corbata rosa accueille René Bergier pour un concert solo exceptionnel.

Auteur, compositeur, chanteur et guitariste, René Bergier est une voix singulière de la chanson française indépendante. Cofondateur du groupe La Belle Bleue, aujourd’hui également membre de LUPO, il livre en solo des concerts d’une rare intensité, où la poésie, les émotions et la force des mots prennent toute leur place.

Un moment suspendu, entre chansons sensibles, textes engagés et proximité avec le public, dans le cadre unique de l’ancienne coopérative laitière de Massais.

Profitez également de votre venue pour découvrir les expositions temporaires et le cabinet de curiosités de la galerie, ouverts avant le concert et exceptionnellement après celui-ci.

Concert en extérieur à l’ombre (repli en intérieur en cas de pluie). .

Galerie d’art La corbata rosa 7 Rue de la Laiterie Val en Vignes 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 55 52 72 contact@lacorbatarosa.com

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English : Concert de René Bergier

The La Corbata Rosa Gallery welcomes René Bergier for an exceptional solo concert. A moment suspended in time, featuring heartfelt songs, socially conscious lyrics, and a close connection with the audience, all set in the unique setting of the former Massais dairy cooperative. Outdoor concert in the shade (will be moved indoors in case of rain).

L’événement Concert de René Bergier Val en Vignes a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 79