Concert au cinéma Vox de Montignac-Lascaux Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux
Concert au cinéma Vox de Montignac-Lascaux Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux mercredi 24 juin 2026.
Montignac-Lascaux
Concert au cinéma Vox de Montignac-Lascaux
Place Bertrand de Born Cinéma Vox Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
20h. Concert de Trevor Babajack Steger et Jesse Benns. Participation libre
Concert de Trevor Babajack Steger et Jesse Benns .
Place Bertrand de Born Cinéma Vox Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24
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English : Concert au cinéma Vox de Montignac-Lascaux
8:00 p.m. Concert by Trevor Babajack Steger and Jesse Benns. Admission by donation
L’événement Concert au cinéma Vox de Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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