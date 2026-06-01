Concert au cinéma Vox de Montignac-Lascaux Place Bertrand de Born Montignac-Lascaux mercredi 24 juin 2026.

Montignac-Lascaux

Concert au cinéma Vox de Montignac-Lascaux

Place Bertrand de Born Cinéma Vox Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

20h. Concert de Trevor Babajack Steger et Jesse Benns. Participation libre

Concert de Trevor Babajack Steger et Jesse Benns .

Place Bertrand de Born Cinéma Vox Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24

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English : Concert au cinéma Vox de Montignac-Lascaux

8:00 p.m. Concert by Trevor Babajack Steger and Jesse Benns. Admission by donation

L’événement Concert au cinéma Vox de Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère