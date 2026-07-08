Concert Au-delà des Pyrénées, Wilhem Latchoumia L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Au-delà des Pyrénées, Wilhem Latchoumia

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 21:30:00

Date(s) :

2026-11-05

A partir d’un petit territoire, Wilhem Latchoumia fait chanter le monde entier. Très singulier, le récital du pianiste d’origine martiniquaise trace une magnifique cartographie des Pyrénées musicales. Enfant de Barcelone, Federico Mompou est l’auteur d’une œuvre hypnotisante, aux couleurs douces et magiques, comme réduites à l’essentiel. Né en Catalogne, Isaac Albéniz a sublimé toutes les régions de la péninsule ibérique dans son célèbre recueil Iberia, tout comme Déodat de Séverac sublime la Cerdagne, cette petite contrée entre France et Espagne aux dimensions de l’univers. Le plus célèbre des compositeurs d’origine basque, Maurice Ravel, conclut naturellement ce programme enchanteur.Tout public

8 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

From a small corner of the world, Wilhem Latchoumia makes the whole world sing. This highly unique recital by the pianist of Martinican descent charts a magnificent musical map of the Pyrenees. A native of Barcelona, Federico Mompou is the composer of a mesmerizing body of work, with soft, magical hues, as if distilled to the very essence. Born in Catalonia, Isaac Albéniz immortalized all the regions of the Iberian Peninsula in his famous collection *Iberia*, just as Déodat de Séverac celebrates Cerdagne, that small region between France and Spain that feels as vast as the universe. The most famous composer of Basque origin, Maurice Ravel, naturally brings this enchanting program to a close.

L’événement Concert Au-delà des Pyrénées, Wilhem Latchoumia Metz a été mis à jour le 2026-06-29 par AGENCE INSPIRE METZ