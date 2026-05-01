Thann

Concert au fil des cordes

22 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Sous la direction de Rachel Herrmann, les musiciens vous feront voyager à travers un programme riche et harmonieux, pour un moment tout en douceur et en émotions.

Sous la direction de Rachel Herrmann, les musiciens vous feront voyager à travers un programme riche et harmonieux, pour un moment tout en douceur et en émotions. .

22 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 98 60 contact@eatc.fr

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English :

Under the direction of Rachel Herrmann, the musicians will take you on a journey through a rich and harmonious program, for a moment of sweetness and emotion.

L’événement Concert au fil des cordes Thann a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay