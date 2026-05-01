Concert au fil des cordes Thann
Concert au fil des cordes Thann vendredi 8 mai 2026.
Thann
Concert au fil des cordes
22 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Sous la direction de Rachel Herrmann, les musiciens vous feront voyager à travers un programme riche et harmonieux, pour un moment tout en douceur et en émotions.
Sous la direction de Rachel Herrmann, les musiciens vous feront voyager à travers un programme riche et harmonieux, pour un moment tout en douceur et en émotions. .
22 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 98 60 contact@eatc.fr
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English :
Under the direction of Rachel Herrmann, the musicians will take you on a journey through a rich and harmonious program, for a moment of sweetness and emotion.
L’événement Concert au fil des cordes Thann a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay