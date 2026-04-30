Concert au Friko Mando Django Friko Guimaëc

Guimaëc

Concert au Friko Mando Django

Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Venez découvrir un concert dans l’ambiance chaleureuse et amicale du Friko. Une soirée musicale authentique qui sent bon le jazz manouche avec le groupe Mando Django.

Julien Bataille (mandoline)

Léo Grenapin (guitare)

Olympe Monteagle-Sauvage (flûte)

Bertrand Seynat (contrebasse)

Ouvert à tous, prix libre. .

Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 51 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au Friko Mando Django

L’événement Concert au Friko Mando Django Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX