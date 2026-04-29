Concert au Mémorial de Caen The Doane University Concert Band (USA) Esplanade Général Eisenhower Caen

Caen

Concert au Mémorial de Caen The Doane University Concert Band (USA)

Esplanade Général Eisenhower Devant le Mémorial de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

En tournée exceptionnelle en France, le Doane University Concert Band, formation symphonique de haut niveau venue des États-Unis, se produira sur l’esplanade du Mémorial de Caen pour un concert d’après-midi.

En tournée exceptionnelle en France, le Doane University Concert Band, formation symphonique de haut niveau venue des États-Unis, se produira sur l’esplanade du Mémorial de Caen pour un concert d’après-midi.

Le programme

Symphonic Fanfare Franco

Highlights from Exodus Ernest Gold arr. Alfred Reed

Nessun Dorma Giacomo Puccini arr. Merlin Patterson

Cathedral Mountain Rossano Galante

America the Beautiful Samuel A. Ward arr. Carmen Dragon

The Doane University Concert Band (USA)

Composé d’étudiants issus de toutes disciplines universitaires, cet ensemble se distingue par son excellence musicale et son engagement artistique. Sous la direction du Dr. Andrew Feyes, il propose un programme mêlant grandes fresques symphoniques, œuvres inspirées et pages emblématiques du répertoire américain.

Dans le cadre unique et chargé de mémoire du Mémorial de la Paix, ce concert invite à un moment de partage autour de la musique, entre recueillement, espoir et beauté.

Sur l’esplanade du Mémorial de Caen le samedi 23 mai à 15h30.

Le concert d’une durée de 45 minutes est gratuit et en accès libre. .

Esplanade Général Eisenhower Devant le Mémorial de Caen Caen 14050 Calvados Normandie +33 2 31 06 06 33

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English : Concert au Mémorial de Caen The Doane University Concert Band (USA)

On an exceptional tour of France, the Doane University Concert Band, a top-class symphonic band from the United States, will be performing on the esplanade of the Caen Memorial for an afternoon concert.

L’événement Concert au Mémorial de Caen The Doane University Concert Band (USA) Caen a été mis à jour le 2026-04-27 par Calvados Attractivité