Informations pratiques

Sérignan

CONCERT AU MRAC JEP 2026

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Entre folk, poésie et émotion, The Wooden Wolf vous invite à un voyage musical intimiste et profondément sensible.

The Wooden Wolf, proposé par le festival Les Internationales de la guitare en Occitanie, est le projet de l’auteur-compositeur et guitariste Alex Keiling, dont l’univers mêle folk intimiste, poésie et intensité émotionnelle. .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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English : CONCERT AU MRAC JEP 2026

Blending folk, poetry, and emotion, The Wooden Wolf invites you on an intimate and deeply moving musical journey.

L’événement CONCERT AU MRAC JEP 2026 Sérignan a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34