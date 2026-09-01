CONCERT AU MRAC JEP 2026 Sérignan
dimanche 20 septembre 2026 · Sérignan
Informations pratiques
Sérignan
CONCERT AU MRAC JEP 2026
146 avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Entre folk, poésie et émotion, The Wooden Wolf vous invite à un voyage musical intimiste et profondément sensible.
The Wooden Wolf, proposé par le festival Les Internationales de la guitare en Occitanie, est le projet de l’auteur-compositeur et guitariste Alex Keiling, dont l’univers mêle folk intimiste, poésie et intensité émotionnelle. .
146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr
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English : CONCERT AU MRAC JEP 2026
Blending folk, poetry, and emotion, The Wooden Wolf invites you on an intimate and deeply moving musical journey.
L’événement CONCERT AU MRAC JEP 2026 Sérignan a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34
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