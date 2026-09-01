UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sérignan

CONCERT AU MRAC JEP 2026 Sérignan

dimanche 20 septembre 2026 · Sérignan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
146 avenue de la Plage
Ville
34410 Sérignan
Département
Hérault
Tarif

Sérignan

CONCERT AU MRAC JEP 2026

146 avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Entre folk, poésie et émotion, The Wooden Wolf vous invite à un voyage musical intimiste et profondément sensible.
The Wooden Wolf, proposé par le festival Les Internationales de la guitare en Occitanie, est le projet de l’auteur-compositeur et guitariste Alex Keiling, dont l’univers mêle folk intimiste, poésie et intensité émotionnelle.   .

146 avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95  museedartcontemporain@laregion.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT AU MRAC JEP 2026

Blending folk, poetry, and emotion, The Wooden Wolf invites you on an intimate and deeply moving musical journey.

L’événement CONCERT AU MRAC JEP 2026 Sérignan a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34

À voir aussi à Sérignan (Hérault)