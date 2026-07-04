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AGENDA · Sérignan

FÊTES DES ASSOCIATIONS DE SÉRIGNAN Sérignan

samedi 5 septembre 2026 · Sérignan

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
rue Roger Salengro
Ville
34410 Sérignan
Département
Hérault
Tarif

Sérignan

FÊTES DES ASSOCIATIONS DE SÉRIGNAN

rue Roger Salengro Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Que vous soyez à la recherche d’une activité sportive, culturelle, solidaire ou de loisirs, la Fêtes des Associations de Sérignan est l’endroit idéal pour trouver une activité qui vous correspond !
La ville de Sérignan vous donne rendez-vous pour la Fête des Associations ! Venez rencontrer les nombreuses associations sérignanaises, découvrir leurs activités et échanger avec leurs bénévoles dans une ambiance conviviale. Stands d’information, démonstrations, initiations, mini tournois….De quoi passer une belle matinée ! Une buvette sera également disponible sur place.   .

rue Roger Salengro Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90  mairie@ville-serignan.fr

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English : FÊTES DES ASSOCIATIONS DE SÉRIGNAN

Whether you’re looking for a sports, cultural, community service, or recreational activity, the F%EAtes des Associations in S%E9rignan is the perfect place to find an activity that’s right for you!

L’événement FÊTES DES ASSOCIATIONS DE SÉRIGNAN Sérignan a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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