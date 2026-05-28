Concert au profit de l’opération Avec Nos Blessés Place d’Armes Metz
Concert au profit de l’opération Avec Nos Blessés Place d’Armes Metz samedi 13 juin 2026.
Metz
Concert au profit de l’opération Avec Nos Blessés
Place d’Armes Cathédrale Saint-Étienne Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Donné par la musique de l’Arme Blindée Cavalerie, ce concert Avec Nos Blessés , et dont la thématique cette année est ensemble, au-delà des blessures , sera l’occasion pour le public de tourner ses pensées vers les blessés des armées et les familles.
Cet évènement participera aussi à renforcer la cohésion nationale, notre solidarité ainsi qu’à raviver le lien intergénérationnel et la fraternité d’armes entre les armées et le public de la ville de Metz et d’ailleurs.Tout public
0 .
Place d’Armes Cathédrale Saint-Étienne Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Performed by the Arme Blindée Cavalerie band, this Avec Nos Blessés concert, whose theme this year is together, beyond wounds , will be an opportunity for the public to turn their thoughts to the armed forces’ wounded and their families.
This event will also help to strengthen national cohesion and solidarity, as well as rekindling intergenerational ties and the fraternity of arms between the armed forces and the public in Metz and beyond.
L’événement Concert au profit de l’opération Avec Nos Blessés Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Nocturne à la Boutique Bliiida La boutique Bliiida Metz 28 mai 2026
- Consommateurs du monde, unissez-vous ! Le Centre Pompidou-Metz Metz 28 mai 2026
- Spectacle Tinder surprise ! La Comédie de Metz Metz 28 mai 2026
- Concert PRAED L’Esplanade Metz 28 mai 2026
- FANNY WOLFF DANS DETENDUE COMEDIE DE METZ Metz 29 mai 2026