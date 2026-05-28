Concert au profit de l’opération Avec Nos Blessés Place d’Armes Metz

Metz

Concert au profit de l’opération Avec Nos Blessés

Place d’Armes Cathédrale Saint-Étienne Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Donné par la musique de l’Arme Blindée Cavalerie, ce concert Avec Nos Blessés , et dont la thématique cette année est ensemble, au-delà des blessures , sera l’occasion pour le public de tourner ses pensées vers les blessés des armées et les familles.

Cet évènement participera aussi à renforcer la cohésion nationale, notre solidarité ainsi qu’à raviver le lien intergénérationnel et la fraternité d’armes entre les armées et le public de la ville de Metz et d’ailleurs.Tout public

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Place d’Armes Cathédrale Saint-Étienne Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Performed by the Arme Blindée Cavalerie band, this Avec Nos Blessés concert, whose theme this year is together, beyond wounds , will be an opportunity for the public to turn their thoughts to the armed forces’ wounded and their families.

This event will also help to strengthen national cohesion and solidarity, as well as rekindling intergenerational ties and the fraternity of arms between the armed forces and the public in Metz and beyond.

L’événement Concert au profit de l’opération Avec Nos Blessés Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ