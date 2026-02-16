Concert au profit du Téléthon Place du Général de Gaulle Sablons sur Huisne
Place du Général de Gaulle Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Début : 2026-11-08 15:00:00
2026-11-08
Concert en l’église (chauffée) Notre Dame de Condé-sur-Huisne.
Participation libre au profit du Téléthon.
Une organisation de la commune de Sablons sur Huisne. .
