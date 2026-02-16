Concert au profit du Téléthon Place du Général de Gaulle Sablons sur Huisne

Concert au profit du Téléthon

Place du Général de Gaulle Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Début : 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08

2026-11-08

Concert en l’église (chauffée) Notre Dame de Condé-sur-Huisne.

Participation libre au profit du Téléthon.

Une organisation de la commune de Sablons sur Huisne. .

