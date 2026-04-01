Concert aubade de l’été Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy

Concert aubade de l’été

Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Chœur du Lizieux. Chants de la Renaissance. Direction Jean-Claude Soubeyrand.

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Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

Ch?ur du Lizieux. Renaissance songs. Conducted by Jean-Claude Soubeyrand.

L’événement Concert aubade de l’été Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon