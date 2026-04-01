Concert aubade de l’été Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Concert aubade de l’été Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy samedi 20 juin 2026.
Mazet-Saint-Voy
Concert aubade de l’été
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Chœur du Lizieux. Chants de la Renaissance. Direction Jean-Claude Soubeyrand.
.
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ch?ur du Lizieux. Renaissance songs. Conducted by Jean-Claude Soubeyrand.
L’événement Concert aubade de l’été Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
À voir aussi à Mazet-Saint-Voy (Haute-Loire)
- Marche Printanière Mazet-Saint-Voy 25 avril 2026
- De ferme en ferme RUSSIER Nicolas et Lise Mazet-Saint-Voy 25 avril 2026
- Atelier String Art Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy 25 avril 2026
- Le P’tit Bal des Elfes Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy 26 avril 2026
- Chemin de découverte Mazet-Saint-Voy Haute-Loire 1 mai 2026