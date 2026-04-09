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6×6 Où commence le ciel Place des Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy

6×6 Où commence le ciel Place des Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Place des Droits de l'Homme

Adresse : Jardin botanique

Ville : 43520 Mazet-Saint-Voy

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Mazet-Saint-Voy

6×6 Où commence le ciel

Place des Droits de l’Homme Jardin botanique Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 07:00:00
fin : 2026-08-23 21:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Agathe Waechter expose ses photographies.
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Place des Droits de l’Homme Jardin botanique Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10  fde.cc.hautlignon@orange.fr

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English :

Agathe Waechter exhibits her photographs.

L’événement 6×6 Où commence le ciel Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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