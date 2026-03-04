Concert Les Rencontres Contemporaines Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy

Concert Les Rencontres Contemporaines

Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

étudiants, chômeurs, adulte accompagné d’un enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

La 32ème saison propose le duo Caroline Gesret, voix et Vincent Guglielmi, trompette.

.

Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 62 20 60 contact@rencontres-contemporaines.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 32nd season features the duo Caroline Gesret, vocals and Vincent Guglielmi, trumpet.

L’événement Concert Les Rencontres Contemporaines Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon