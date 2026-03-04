Concert Les Rencontres Contemporaines Salle de la Mairie Mazet-Saint-Voy
Concert Les Rencontres Contemporaines
Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
étudiants, chômeurs, adulte accompagné d’un enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
La 32ème saison propose le duo Caroline Gesret, voix et Vincent Guglielmi, trompette.
Salle de la Mairie Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 62 20 60 contact@rencontres-contemporaines.com
The 32nd season features the duo Caroline Gesret, vocals and Vincent Guglielmi, trumpet.
