Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy

Concert

Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2026-06-26 20:30:00
Poly-Folies Enchantées. Atelier Oser sa voix de Fay-sur-Lignon. Chants polyphoniques sacrés et profanes.
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

English :

Poly-Folies Enchantées. Oser sa voix workshop, Fay-sur-Lignon. Sacred and secular polyphonic singing.

