Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy vendredi 26 juin 2026.
Concert
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Poly-Folies Enchantées. Atelier Oser sa voix de Fay-sur-Lignon. Chants polyphoniques sacrés et profanes.
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Poly-Folies Enchantées. Oser sa voix workshop, Fay-sur-Lignon. Sacred and secular polyphonic singing.
L’événement Concert Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon