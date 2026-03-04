6X6 La tête dans les nuages Mairie Mazet-Saint-Voy

6X6 La tête dans les nuages

Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

6×6 L’air et les songes, les nuages sont une matière d’imagination infinie. Philosophie et photographie par Victor Cachard.

Mairie Médiathèque Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 fde.cc.hautlignon@orange.fr

English :

6×6 Air and dreams, clouds are a material of infinite imagination. Philosophy and photography by Victor Cachard.

L’événement 6X6 La tête dans les nuages Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon