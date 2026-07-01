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Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

vendredi 4 décembre 2026 · Auditorium Saint-Pierre des Cuisines · Toulouse

Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Lieu
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines
Adresse
12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée gratuite sur réservation

Concert Vendredi 4 décembre, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00

Concert de l’Orchestre A du Conservatoire
Christophe Millet, direction

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Orchestre A du Conservatoire

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