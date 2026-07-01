Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Informations pratiques

Concert Vendredi 4 décembre, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00

Concert de l’Orchestre A du Conservatoire

Christophe Millet, direction

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Orchestre A du Conservatoire