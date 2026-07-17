Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Informations pratiques

Concert Mercredi 24 mars 2027, 19h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-24T19:00:00+01:00 – 2027-03-24T20:30:00+01:00

Fin : 2027-03-24T19:00:00+01:00 – 2027-03-24T20:30:00+01:00

RÉSERVATION : à partir du 12 mars 2027, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

Orchestre Symphonique C du Conservatoire – Jean-Guy Olive, direction

Dès la fin du 1er cycle, les élèves du Conservatoire effectuant leurs études musicales en externe intègrent cet orchestre. Cette pratique de jeu en ensemble et de découverte du répertoire symphonique s’inscrit dans leur cursus. Âgés de 10 à 14 ans, ces 70 éléments répètent une fois par semaine sous la direction de Jean-Guy Olive.

Chaque année, cet ensemble travaille autour de transcriptions de grandes partitions symphoniques généralement arrangées par Isaac Merle. Ce musicien américain du XXe siècle a réalisé à destination des orchestres scolaires des arrangements de musique classique et romantique, de Mozart à Grieg en passant par Rossini, Beethoven, Tchaïkovski, Mussorgski… une liste sans fin tant son travail fut prolifique. Les œuvres abordées au sein de cet ensemble permettent aux élèves de découvrir un répertoire dont ils joueront les partitions originales dans un second temps. Plus ludique, le programme comprend également des musiques de film. L’orchestre donne une représentation annuelle à la mi-saison afin de laisser les élèves travailler leur instrument en vue de leurs examens de fin d’année.

Orchestre symphonique D du Conservatoire – Valérie Apparailly, direction

Cet Orchestre réunit les jeunes instrumentistes à cordes dès le niveau 1C2.

Il constitue pour eux une première immersion dans le monde de l’orchestre : apprentissage des codes et du fonctionnement collectif, découverte du geste du chef, travail approfondi du rythme, du timbre, de l’intonation et des articulations.

Le répertoire navigue entre musiques traditionnelles, transcriptions baroques, classiques et contemporaines, permettant aux élèves d’explorer une variété de modes de jeu et de monter sur scène au sein de la saison artistique du Conservatoire.

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]

Orchestres symphoniques C et D du Conservatoire