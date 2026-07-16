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Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

samedi 3 avril 2027 · Auditorium Saint-Pierre des Cuisines · Toulouse

Concert, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 3 avril 2027
Fin
samedi 3 avril 2027
Lieu
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines
Adresse
12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée gratuite sur réservation

Concert Samedi 3 avril 2027, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-03T20:00:00+02:00 – 2027-04-03T21:30:00+02:00
Fin : 2027-04-03T20:00:00+02:00 – 2027-04-03T21:30:00+02:00

RÉSERVATION : à partir du 23 mars 2027, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

Jean-Guy Olive, direction
Formé d’élèves de 10 à 14 ans issus du 1er cycle, cet ensemble permet l’apprentissage de la pratique du jeu en orchestre. Il met à son programme annuel des pièces originales des transcriptions et des musiques de film.

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
Harmonie B du Conservatoire

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