Concert Aurélia’s Trio Bossa Samba Le Busseau
Concert Aurélia’s Trio Bossa Samba Le Busseau samedi 20 juin 2026.
Le Busseau
Concert Aurélia’s Trio Bossa Samba
15 BIS RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Le Busseau Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 23:55:00
Date(s) :
2026-06-20
Une deuxième soirée pour Savourer la 5ème Fête de la Musique et célébrer les 4 ans du Café Restaurant Le P’tit Canaillou.
Quoi de mieux qu’une soirée sous le Signe du Brésil, de la Bossa, Samba. On se déhanche et on profite avec le Groupe !
Un verre offert pour les Clients du P’tit Canaillou
Bar et Restauration aux accents Brésiliens sur Place. (végé possible)
Entrée GRATUITE (don libre à l’association)
RDV Samedi 20 Juin
Ouverture dès 15h, pour profiter du BAR du Bourg
Concert à partir de 20h30 (on l’espère en terrasse…) .
15 BIS RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 10 36 79 assolempreinte79@gmail.com
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English : Concert Aurélia’s Trio Bossa Samba
L’événement Concert Aurélia’s Trio Bossa Samba Le Busseau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Gâtine