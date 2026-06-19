Le Busseau

Concert Aurélia’s Trio Bossa Samba

15 BIS RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Le Busseau Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20 23:55:00

Date(s) :

2026-06-20

Une deuxième soirée pour Savourer la 5ème Fête de la Musique et célébrer les 4 ans du Café Restaurant Le P’tit Canaillou.

Quoi de mieux qu’une soirée sous le Signe du Brésil, de la Bossa, Samba. On se déhanche et on profite avec le Groupe !

Un verre offert pour les Clients du P’tit Canaillou

Bar et Restauration aux accents Brésiliens sur Place. (végé possible)

Entrée GRATUITE (don libre à l’association)

RDV Samedi 20 Juin

Ouverture dès 15h, pour profiter du BAR du Bourg

Concert à partir de 20h30 (on l’espère en terrasse…) .

15 BIS RUE DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 10 36 79 assolempreinte79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Aurélia’s Trio Bossa Samba

L’événement Concert Aurélia’s Trio Bossa Samba Le Busseau a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Gâtine