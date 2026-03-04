Concert autour de la mandoline, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Concert autour de la mandoline Mercredi 6 mai, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Gratuit sur sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T20:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T20:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:30:00+02:00

RÉSERVATION : À partir du 21 avril 2026, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

La Chambre Napolitaine rencontre l’Australian Mandolin Ensemble

En tournée européenne, l’Australian Mandolin Ensemble fait escale à Toulouse pour un concert aux côtés de la Chambre Napolitaine, ensemble à cordes pincées du Conservatoire de Toulouse.

Dirigé par Werner Ruecker, l’Australian Mandolin Ensemble rassemble des musiciens des orchestres de Sydney, Melbourne

Dirigée par Julien Martineau, La Chambre Napolitaine est composée d’élèves et anciens élèves issus des classes de mandoline, guitare et contrebasse du Conservatoire de Toulouse. Cet ensemble s’illustre régulièrement en région toulousaine et au-delà. Après des prestations remarquées à Brax, Gaillac, Tarbes et Marseille, il se produira en Corse à l’automne 2026.

Parmi les musiciens passés par la Chambre Napolitaine figurent des artistes de renom tels que Thibaut Garcia, lauréat des Victoires de la Musique Classique, Simon Terrisse, co-soliste à l’Orchestre National du Capitole, ainsi que Raphaël Guichard, Romain Falik et Marie Burou, aujourd’hui professeur aux conservatoires de Tarbes et de Toulouse.

Australian Mandolin Ensemble

Werner Ruecker, direction

La Chambre Napolitaine

Julien Martineau, direction

Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}] https://conservatoire.toulouse.fr/concert-autour-de-la-mandoline/

La Chambre Napolitaine rencontre l’Australian Mandolin Ensemble

NC