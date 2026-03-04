Concert autour de la mandoline, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
Concert autour de la mandoline, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse mercredi 6 mai 2026.
Concert autour de la mandoline Mercredi 6 mai, 20h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Gratuit sur sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T20:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T20:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:30:00+02:00
RÉSERVATION : À partir du 21 avril 2026, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
La Chambre Napolitaine rencontre l’Australian Mandolin Ensemble
En tournée européenne, l’Australian Mandolin Ensemble fait escale à Toulouse pour un concert aux côtés de la Chambre Napolitaine, ensemble à cordes pincées du Conservatoire de Toulouse.
Dirigé par Werner Ruecker, l’Australian Mandolin Ensemble rassemble des musiciens des orchestres de Sydney, Melbourne
Dirigée par Julien Martineau, La Chambre Napolitaine est composée d’élèves et anciens élèves issus des classes de mandoline, guitare et contrebasse du Conservatoire de Toulouse. Cet ensemble s’illustre régulièrement en région toulousaine et au-delà. Après des prestations remarquées à Brax, Gaillac, Tarbes et Marseille, il se produira en Corse à l’automne 2026.
Parmi les musiciens passés par la Chambre Napolitaine figurent des artistes de renom tels que Thibaut Garcia, lauréat des Victoires de la Musique Classique, Simon Terrisse, co-soliste à l’Orchestre National du Capitole, ainsi que Raphaël Guichard, Romain Falik et Marie Burou, aujourd’hui professeur aux conservatoires de Tarbes et de Toulouse.
Australian Mandolin Ensemble
Werner Ruecker, direction
La Chambre Napolitaine
Julien Martineau, direction
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}] https://conservatoire.toulouse.fr/concert-autour-de-la-mandoline/
La Chambre Napolitaine rencontre l’Australian Mandolin Ensemble
NC