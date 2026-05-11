Paray-le-Monial

Concert Autour du piano

Salle des Boiseries de la Basilique Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2029-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 12:15:00

Date(s) :

2029-06-06

Concert des classes de piano dans la magnifique salle des Boiseries de la Basilique.

Un lieu intime à la sonorité idéale pour mettre en valeur le travail des pianistes, petits et grands ! .

Salle des Boiseries de la Basilique Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

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English : Concert Autour du piano

L’événement Concert Autour du piano Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III