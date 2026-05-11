Concert Autour du piano Paray-le-Monial
Concert Autour du piano Paray-le-Monial mercredi 6 juin 2029.
Paray-le-Monial
Concert Autour du piano
Salle des Boiseries de la Basilique Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2029-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06 12:15:00
Date(s) :
2029-06-06
Concert des classes de piano dans la magnifique salle des Boiseries de la Basilique.
Un lieu intime à la sonorité idéale pour mettre en valeur le travail des pianistes, petits et grands ! .
Salle des Boiseries de la Basilique Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
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English : Concert Autour du piano
L’événement Concert Autour du piano Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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