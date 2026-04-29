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Stage mosaïque d’été Paray-le-Monial

Stage mosaïque d’été Paray-le-Monial lundi 24 août 2026.

Adresse : 4 rue du Colombier

Ville : 71600 Paray-le-Monial

Département : Saône-et-Loire

Début : lundi 24 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : 465 465 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Paray-le-Monial

Stage mosaïque d’été

4 rue du Colombier Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 465 – 465 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-24

Stage de mosaïque créations libres différentes thématiques abordées selon les envies des participants. Des journées de 6 heures pour profiter de l’été dans la région.

Les stagiaires apprendront à concevoir un projet personnel (dessin préparatoire), choix et taille des matériaux pour interpréter son dessin en mosaïque.   .

4 rue du Colombier Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 39 68 45  elisabeth.mosaique@gmail.com

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English : Stage mosaïque d’été

L’événement Stage mosaïque d’été Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-04-29 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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