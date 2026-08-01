Informations pratiques

Paray-le-Monial

Présence divine lecture et chant

Musée du Hiéron Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Dans le cadre de l’exposition Saisies de la présence présentée au musée jusqu’au 3 janvier 2027, le musée vous propose une soirée en lien avec la thématique Présence réelle de l’exposition. Après une présentation introductive menée par Jean-Paul Deremble, les chanteurs Marine Sylf et Jérôme Billy uniront leurs talents pour un moment d’écoute privilégié entre chants et lectures. .

Musée du Hiéron Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

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English : Présence divine lecture et chant

L’événement Présence divine lecture et chant Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-29 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I