Paray-le-Monial

Récital de piano Augustin Le Monnier

Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Voici un jeune pianiste promis à une carrière internationale du plus haut niveau. Déjà lauréat de prix prestigieux, il a travaillé avec les meilleurs pianistes du temps. Sa virtuosité n’a d’égale que sa musicalité.Il jouera sur le magnifique Bluthner de 1901 la si belle sixième sonate de Prokofiev, la première ballade de Chopin et des intermezzi de Brahms. Un apéritif sera servi, comme tous les vendredis, à l’issue du concert, dans le cloître. .

Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr

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English : Récital de piano Augustin Le Monnier

L’événement Récital de piano Augustin Le Monnier Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I