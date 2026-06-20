Récital de piano Augustin Le Monnier Paray-le-Monial
Récital de piano Augustin Le Monnier Paray-le-Monial vendredi 14 août 2026.
Paray-le-Monial
Récital de piano Augustin Le Monnier
Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Voici un jeune pianiste promis à une carrière internationale du plus haut niveau. Déjà lauréat de prix prestigieux, il a travaillé avec les meilleurs pianistes du temps. Sa virtuosité n’a d’égale que sa musicalité.Il jouera sur le magnifique Bluthner de 1901 la si belle sixième sonate de Prokofiev, la première ballade de Chopin et des intermezzi de Brahms. Un apéritif sera servi, comme tous les vendredis, à l’issue du concert, dans le cloître. .
Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr
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L’événement Récital de piano Augustin Le Monnier Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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