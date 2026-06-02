Concert piano à quatre mains, duo Biz’Art Paray-le-Monial
Concert piano à quatre mains, duo Biz’Art Paray-le-Monial vendredi 21 août 2026.
Paray-le-Monial
Concert piano à quatre mains, duo Biz’Art
Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Chaque année les amis de la musique proposent au moins un concert de piano à quatre mains. En effet, le répertoire pour cette formation est très important et varié. Cette année, nous avons choisi ce duo venu de la région de Liège pour un programme tourné particulièrement vers le monde de l’enfance. Jeux d’enfants de Bizet, Souvenirs de Samuel Barber, et Ma Mère l’Oye de Ravel. Ce concert sera suivi, comme tous les concerts du vendredi matin, d’un apéritif servi dans le cadre prestigieux du cloître. .
Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr
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L’événement Concert piano à quatre mains, duo Biz’Art Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-02 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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