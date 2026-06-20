Récital Schubert par Michaël Lévinas Paray-le-Monial
vendredi 28 août 2026 · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Récital Schubert par Michaël Lévinas
Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Michaël Lévinas a eu l’occasion de jouer en 2025 sur le magnifique piano historique Bluthner de 1901 à Paray le Monial. Immédiatement, il a souhaité revenir pour interpréter la sonate D960 de Schubert, l’une des toutes dernières oeuvres du maître viennois. (1828) A la fois sereine, nostalgique et spirituelle, cette oeuvre monumentale ne paraît vraiment jouable que par les plus grands.
Michaël Lévinas
Fils du philosophe Emmanuel Lévinas, Michaël a eu l’occasion de travailler avec Olivier Messiaen, ligeti, Stockhausen, Xenakis et est devenu un compositeur reconnu internationalement. Mais il est aussi considéré comme l’un des plus grands maîtres du piano. Il a enregistré les 32 sonates de Beethoven, l’intégrale du Clavier bien Tempéré de Bach, Scriabine, Ligeti, les préludes de Debussy, Chopin etc Depuis 2000 il est membre de l’Académie des Beaux-Arts.Le ^public aura l’occasion d’échanger avec lui à l’issue du concert au cours de l’apéritif proposé dans le cadre prestigieux du cloître.
Mots clés: Lévinas, piano, Schubert, Paray le Monial .
Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr
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English : Récital Schubert par Michaël Lévinas
L’événement Récital Schubert par Michaël Lévinas Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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