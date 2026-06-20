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AGENDA · Paray-le-Monial

Récital Schubert par Michaël Lévinas Paray-le-Monial

vendredi 28 août 2026 · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Salle des boiseries du cloître
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Paray-le-Monial

Récital Schubert par Michaël Lévinas

Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Michaël Lévinas a eu l’occasion de jouer en 2025 sur le magnifique piano historique Bluthner de 1901 à Paray le Monial. Immédiatement, il a souhaité revenir pour interpréter la sonate D960 de Schubert, l’une des toutes dernières oeuvres du maître viennois. (1828) A la fois sereine, nostalgique et spirituelle, cette oeuvre monumentale ne paraît vraiment jouable que par les plus grands.
Michaël Lévinas
Fils du philosophe Emmanuel Lévinas, Michaël a eu l’occasion de travailler avec Olivier Messiaen, ligeti, Stockhausen, Xenakis et est devenu un compositeur reconnu internationalement. Mais il est aussi considéré comme l’un des plus grands maîtres du piano. Il a enregistré les 32 sonates de Beethoven, l’intégrale du Clavier bien Tempéré de Bach, Scriabine, Ligeti, les préludes de Debussy, Chopin etc Depuis 2000 il est membre de l’Académie des Beaux-Arts.Le ^public aura l’occasion d’échanger avec lui à l’issue du concert au cours de l’apéritif proposé dans le cadre prestigieux du cloître.
Mots clés: Lévinas, piano, Schubert, Paray le Monial   .

Salle des boiseries du cloître Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45  amismusique7103@orange.fr

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English : Récital Schubert par Michaël Lévinas

L’événement Récital Schubert par Michaël Lévinas Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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