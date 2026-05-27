Concert aux Grottes d’Arcy Les Cordes Liées Arcy-sur-Cure
samedi 31 octobre 2026 · Arcy-sur-Cure
Informations pratiques
Arcy-sur-Cure
Concert aux Grottes d’Arcy Les Cordes Liées
Lieu-dit Bois des Grottes Arcy-sur-Cure Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Le duo Les cordes liées vous propose un répertoire mêlant chants sacrés, poétiques et traditionnels, inspirés d’ici, d’ailleurs et d’autrefois. Portées par des instruments à cordes anciens et une interprétation sensible, les mélodies résonneront dans les profondeurs de la grotte pour offrir un moment intime et hors du temps. .
Lieu-dit Bois des Grottes Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 90 63
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English : Concert aux Grottes d’Arcy Les Cordes Liées
L’événement Concert aux Grottes d’Arcy Les Cordes Liées Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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