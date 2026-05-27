Informations pratiques

Arcy-sur-Cure

Concert aux Grottes d’Arcy Les Cordes Liées

Lieu-dit Bois des Grottes Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Le duo Les cordes liées vous propose un répertoire mêlant chants sacrés, poétiques et traditionnels, inspirés d’ici, d’ailleurs et d’autrefois. Portées par des instruments à cordes anciens et une interprétation sensible, les mélodies résonneront dans les profondeurs de la grotte pour offrir un moment intime et hors du temps. .

Lieu-dit Bois des Grottes Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 90 63

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English : Concert aux Grottes d’Arcy Les Cordes Liées

L’événement Concert aux Grottes d’Arcy Les Cordes Liées Arcy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme du Grand Vézelay