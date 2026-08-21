Présentation de l’élégante chapelle Saint-Roch du Beugnon, Chapelle Saint Roch du Beugnon, Arcy-sur-Cure

Informations pratiques

Présentation de l’élégante chapelle Saint-Roch du Beugnon 19 et 20 septembre Chapelle du Beugnon Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez vous séduire par l’élégante chapelle Saint Roch au Beugnon à Arcy-sur-Cure : présentation historique de l’édifice et des travaux de restauration effectué (photos exposées).

. Exposition d’un atelier d’artisanat local Art’Cycle

Chapelle du Beugnon Rue Louis Bailly – LE BEUGNON, 89270 Arcy-sur-Cure, France Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386815880 https://chapelledubeugnon.fr À 5km d’Arcy-sur-Cure (D606 Gare)

Laissez vous séduire par l’élégante chapelle Saint-Roch du Beugnon à Arcy-sur-Cure : présentation historique de l’édifice et des travaux de restauration effectués (photos exposées).

© Eric Bailly