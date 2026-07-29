Concert avant dîner Dialogue ! Entre une trompette et une guitare Conservatoire André Messager Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Concert avant dîner Dialogue ! Entre une trompette et une guitare

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-13 20:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Même si à première vue, la trompette et la guitare semblent appartenir à des mondes opposés l’une brillante, l’autre intime, ces deux instruments que tout distingue se retrouvent ici dans un dialogue inattendu et finalement tout à fait naturel.

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Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

Even though, at first glance, the trumpet and the guitar seem to belong to opposite worlds—one brilliant, the other intimate—these two very different instruments come together here in an unexpected and, ultimately, quite natural dialogue.

L’événement Concert avant dîner Dialogue ! Entre une trompette et une guitare Montluçon a été mis à jour le 2026-07-22 par Montluçon Tourisme