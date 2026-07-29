Concert avant dîner Les oiseaux de tous les temps Conservatoire André Messager Montluçon
vendredi 4 décembre 2026 · Conservatoire André Messager · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Concert avant dîner Les oiseaux de tous les temps
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 19:00:00
fin : 2026-12-04 20:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Dans les arbres, au-dessus de nos têtes, aux premières heures du matin ou dans le silence du soir, les oiseaux habitent notre quotidien et leur chant traverse le temps et l’espace.
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Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
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English :
In the trees, above our heads, in the early hours of the morning or in the silence of the evening, birds are a part of our daily lives, and their song transcends time and space.
L’événement Concert avant dîner Les oiseaux de tous les temps Montluçon a été mis à jour le 2026-07-22 par Montluçon Tourisme
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