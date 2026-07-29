Concert avant dîner Les oiseaux de tous les temps Conservatoire André Messager Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Concert avant dîner Les oiseaux de tous les temps

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 19:00:00

fin : 2026-12-04 20:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Dans les arbres, au-dessus de nos têtes, aux premières heures du matin ou dans le silence du soir, les oiseaux habitent notre quotidien et leur chant traverse le temps et l’espace.

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Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

In the trees, above our heads, in the early hours of the morning or in the silence of the evening, birds are a part of our daily lives, and their song transcends time and space.

L’événement Concert avant dîner Les oiseaux de tous les temps Montluçon a été mis à jour le 2026-07-22 par Montluçon Tourisme