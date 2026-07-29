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AGENDA · Montluçon

Concert avant dîner With a little help from my friends Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

samedi 12 décembre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre municipal Gabrielle Robinne
Adresse
Place de la Comédie
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Concert avant dîner With a little help from my friends

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:00:00
fin : 2026-12-12 21:20:00

Date(s) :
2026-12-12

Ou comment va se créer un ensemble vocal éphémère, les CAM Singers ?
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28  billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

Or how will a vocal ensemble called the “CAM Singers” be formed?

L’événement Concert avant dîner With a little help from my friends Montluçon a été mis à jour le 2026-07-23 par Montluçon Tourisme

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