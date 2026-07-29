Concert avant dîner With a little help from my friends Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Concert avant dîner With a little help from my friends

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12 21:20:00

Date(s) :

2026-12-12

Ou comment va se créer un ensemble vocal éphémère, les CAM Singers ?

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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

Or how will a vocal ensemble called the “CAM Singers” be formed?

L’événement Concert avant dîner With a little help from my friends Montluçon a été mis à jour le 2026-07-23 par Montluçon Tourisme