Meschers-sur-Gironde

Concert avec La chorba de Raouf

Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Depuis 2019 La Chorba de Raouf bouillonne !

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Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

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English :

Since 2019 La Chorba de Raouf is bubbling!

L’événement Concert avec La chorba de Raouf Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-05-14 par Royan Atlantique