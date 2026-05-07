Concert avec La Mère Michel Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Concert avec La Mère Michel Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin mardi 14 juillet 2026.
Monflanquin
Concert avec La Mère Michel
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La Mère Michel est un duo formé de Maylis (violoncelle et chant) et de Vincent (clavier et chant). Tout deux ont ressorti des tiroirs les plus belles chansons françaises, d’hier à aujourd’hui.
Réservation conseillée pour la restauration.
Artistes de Dordogne, La Mère Michel est un duo formé de Maylis (violoncelle et chant) et de Vincent (clavier et chant). Tout deux ont ressorti des tiroirs les plus belles chansons françaises, d’hier à aujourd’hui. De Brel à Stephan Eicher, de Piaf au Rita Mitsouko, le duo revisite à sa manière les standards et sera ravi de vous faire partager des moments conviviaux et interactifs tout au long de son concert.
Réservation conseillée pour la restauration. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
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English : Concert avec La Mère Michel
La Mère Michel is a duo made up of Maylis (cello and vocals) and Vincent (keyboard and vocals). The two of them have dug out the most beautiful French songs, from yesterday to today.
Reservations recommended for catering.
L’événement Concert avec La Mère Michel Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides
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