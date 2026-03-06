Concert avec le chœur du sud LOURDES Lourdes

Lourdes

Concert avec le chœur du sud

LOURDES 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le Chœur du Sud 10 000 voix unies pour la musique

Une aventure chorale depuis 2006

Né de la passion de Frank Castellano en 2006, le Chœur du Sud est aujourd’hui le plus grand chœur amateur de France. Ce qui a commencé avec un petit groupe de 25 choristes à Draguignan s’est transformé en un véritable phénomène musical, rassemblant plus de 10 000 voix à travers toute la France. Sous la direction de Frank Castellano, autodidacte passionné, le Chœur du Sud a pour mission de prouver que tout le monde peut chanter .

Entrée 20€

Billetterie dans les points de vente habituels.

Plus d’information ici: https://www.lechoeurdusud.fr/event-list

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LOURDES 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Le Ch?ur du Sud: 10,000 voices united for music

A choral adventure since 2006

Born from the passion of Frank Castellano in 2006, the Ch?ur du Sud is now the largest amateur choir in France. What began with a small group of 25 choristers in Draguignan has grown into a veritable musical phenomenon, gathering over 10,000 voices across France. Under the direction of Frank Castellano, a passionate self-taught singer, the Ch?ur du Sud’s mission is to prove that everyone can sing .

Admission 20?

Tickets available at usual sales outlets.

Further information: https://www.lechoeurdusud.fr/event-list

L’événement Concert avec le chœur du sud Lourdes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Lourdes|CDT65