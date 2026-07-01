Informations pratiques

Vault-de-Lugny

Concert avec le chœur VOX AMICORUM et l’orchestre de chambre MUSICA PROFUNDIS

Place Saint-Germain Vault-de-Lugny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Les Amis de l’église de Vault de Lugny organisent leur 5ème concert de la saison dans l’église le mardi 21 juillet 2026 à 17h avec le chœur VOX AMICORUM accompagné par l’orchestre de chambre MUSICA PROFUNDIS.

Au programme, Gloria de Antonio VIVALDI et Magnificat de Jean-Sébastien BACH, ainsi que des œuvres de Monteverdi, Lully, Von Bingen…

L’entrée est libre. .

Place Saint-Germain Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 41 96 89 jpierre.naudin@orange.fr

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English : Concert avec le chœur VOX AMICORUM et l’orchestre de chambre MUSICA PROFUNDIS

L’événement Concert avec le chœur VOX AMICORUM et l’orchestre de chambre MUSICA PROFUNDIS Vault-de-Lugny a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay