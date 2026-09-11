Concert avec le groupe « Appelle tes copains », Jardin de la Guierle, Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Jardin de la Guierle · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Concert avec le groupe « Appelle tes copains » Samedi 19 septembre, 21h00 Jardin de la Guierle Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Concert avec le groupe Appelle tes copains (chansons francaises)

Repli à l’auditorium en cas de pluie.

Jardin de la Guierle 19100 Brive Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Concert avec le groupe Appelle tes copains (chansons francaises)