AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Concert avec le groupe « Appelle tes copains », Jardin de la Guierle, Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Jardin de la Guierle · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Concert avec le groupe « Appelle tes copains » Samedi 19 septembre, 21h00 Jardin de la Guierle Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Concert avec le groupe Appelle tes copains (chansons francaises)
Repli à l’auditorium en cas de pluie.
Jardin de la Guierle 19100 Brive Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Concert avec le groupe Appelle tes copains (chansons francaises)
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