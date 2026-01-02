Concert avec le groupe LESLIE CORDES L’Aiguillon-la-Presqu’île
Concert avec le groupe LESLIE CORDES L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 29 août 2026.
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Concert avec le groupe LESLIE CORDES
L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Concert avec le groupe LESLIE CORDES sur l’esplanade, en face du Restaurant du Casino des Dunes.
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L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr
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English :
Concert featuring the band LESLIE CORDES on the esplanade, across from the Casino des Dunes restaurant.
L’événement Concert avec le groupe LESLIE CORDES L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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