L’Aiguillon-la-Presqu’île

Concert avec le groupe LESLIE CORDES

L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Concert avec le groupe LESLIE CORDES sur l’esplanade, en face du Restaurant du Casino des Dunes.

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L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29 animation-casidunes@orange.fr

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English :

Concert featuring the band LESLIE CORDES on the esplanade, across from the Casino des Dunes restaurant.

L’événement Concert avec le groupe LESLIE CORDES L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud