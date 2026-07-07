Vide-greniers Comité d’animation L’Aiguillon-la-Presqu’île
samedi 15 août 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Vide-greniers Comité d’animation
Parc de la Presqu’Île L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez chiner, vendre ou simplement flâner lors du traditionnel vide-grenier organisé par CALAPI au Parc de la Presqu’Île
Venez chiner, vendre ou simplement flâner lors du traditionnel vide-grenier organisé par le Comité d’Animation. Une journée conviviale en plein air avec buvette et moules/frites sur place !
Tarif exposant 4 € le mètre linéaire
Inscriptions en mairie ou par mail comitedanimation85460@gmail.com .
Parc de la Presqu’Île L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr
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English :
Come and bargain, sell or simply stroll through the traditional garage sale organized by CALAPI in the Parc de la Presqu’Île
L’événement Vide-greniers Comité d’animation L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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