Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Vide-greniers Comité d’animation

Parc de la Presqu’Île L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez chiner, vendre ou simplement flâner lors du traditionnel vide-grenier organisé par CALAPI au Parc de la Presqu’Île

Venez chiner, vendre ou simplement flâner lors du traditionnel vide-grenier organisé par le Comité d’Animation. Une journée conviviale en plein air avec buvette et moules/frites sur place !

Tarif exposant 4 € le mètre linéaire

Inscriptions en mairie ou par mail comitedanimation85460@gmail.com .

Parc de la Presqu’Île L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

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English :

Come and bargain, sell or simply stroll through the traditional garage sale organized by CALAPI in the Parc de la Presqu’Île

L’événement Vide-greniers Comité d’animation L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud