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AGENDA · L'Aiguillon-la-Presqu'île

Festival de chants marins Les Grandes Marées L’Aiguillon-la-Presqu’île

jeudi 13 août 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Esplanade de la mer
Ville
85460 L'Aiguillon-la-Presqu'île
Département
Vendée
Tarif

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Festival de chants marins Les Grandes Marées

Esplanade de la mer L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Concert Chants marins avec l’Echo du Pertuis de 17h à 23h
Concert sur l’esplanade de la mer, en face du Restaurant du Casino de 17h à 23h.
Spectacle gratuit tout public.
À partir de 13h30 buvette et petite restauration, grande tombola.   .

Esplanade de la mer L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 6 09 48 25 86 

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English :

Songs of the Sea Concert with L’Echo du Pertuis from 5:00 p.m. to 11:00 p.m.

L’événement Festival de chants marins Les Grandes Marées L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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