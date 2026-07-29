Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Vendredi Sunset

3, Allée du Banc Cantin L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Tous les vendredi, Atlantic Wake Park vous propose ses soirées nocturnes.

Compétition GAME OF WAKE (air tricks), village partenaire, dj set et concert de What Da funk (accès à tous et gratuit). .

3, Allée du Banc Cantin L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 27 55 04 contact@atlanticwakepark.com

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English :

Every Friday, Atlantic Wake Park offers you its nightly parties.

L’événement Vendredi Sunset L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud