Marché de l’Art La Guinguette magique Place Dudit L’Aiguillon-la-Presqu’île
mardi 11 août 2026 · Place Dudit · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Marché de l’Art La Guinguette magique
Place Dudit Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11 23:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Marché d’artisanat d’art animé Tous les mardis soir de juillet et d’août, retrouvez artisans et artistes qui exposent leurs créations et proposent des démonstrations de leur savoir-faire.
19h Marché
20h30 à 22h30 spectacle
La Guinguette magique
Lors du spectacle de La Guinguette magique, les spectateurs entreront véritablement dans un univers de guinguette.
Une guinguette chaleureuse, conviviale et délirante où l’art de la magie se partage avec passion.
Un espace de terrasse, à ciel ouvert, sera composé de tables et de chaises.
Les magiciens, jouant le rôle de serveurs, y accueilleront les curieux avec des menus, comme au restaurant. Ces menus seront constitués de rubriques comme le mentalisme, les tours de cartes, les numéros de triche… Les spectateurs choisiront les tours de magie désirés, pour que les artistes les présentent à l’ensemble de la tablée. .
Place Dudit Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr
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English :
Lively arts and crafts market: Every Tuesday evening in July and August, artisans and artists display their creations and demonstrate their skills.
L’événement Marché de l’Art La Guinguette magique L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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