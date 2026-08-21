Concert avec le groupe Miline, Hotel Montfort Communauté, Montfort

Informations pratiques

Concert avec le groupe Miline Dimanche 20 septembre, 16h30 Hotel Montfort Communauté Ille-et-Vilaine

Salle Juguet (accès par l’arrière du bâtiment) – Tout public. Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Miline vous invite à un voyage musical au son de l’accordéon diatonique, de la flûte traversière, du bodhran, du violon et de petites percussions.

Le groupe joue en acoustique dans des chapelles, chez l’habitant, ou dans d’autres lieux qui se prêtent à cette forme de spectacle.

Hotel Montfort Communauté 4 place du tribunal 35160 Montfort-sur-Meu Montfort 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 09 88 10 http://www.montfortcommunaute.bzh https://www.montfortcommunaute.bzh/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine-montfort-sur-meu/

Miline est un groupe de chants, contes et musiques du monde.

Médiathèque Lagirafe