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Les Rencontres Musicales (et gourmandes !), Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet, Montfort

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet · Montfort

Les Rencontres Musicales (et gourmandes !), Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet, Montfort

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet
Adresse
92 avenue de la résistance 38920 Crolles
Ville
38920 Montfort
Département
Isère
Tarif
Inscriptions closes pour la scène libre

Les Rencontres Musicales (et gourmandes !) Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet Isère

Inscriptions closes pour la scène libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00

Rendez-vous à la bibliothèque à partir de 18h pour une soirée sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité.
Dès 18h, apportez votre spécialité culinaire et votre bonne humeur à partager sans modération, et prenez place autour d’un buffet participatif.
À partir de 18h30 : scène libre, laissez-vous surprendre par les talents de la scène musicale locale et amateure !

Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet 92 avenue de la résistance 38920 Crolles Montfort 38920 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04.28.38.07.70 https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr/crolles Lieu de vie, d’information, de formation, de culture et de loisirs
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