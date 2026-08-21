Les Rencontres Musicales (et gourmandes !), Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet, Montfort
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet · Montfort
Informations pratiques
Les Rencontres Musicales (et gourmandes !) Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet Isère
Inscriptions closes pour la scène libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:30:00+02:00
Rendez-vous à la bibliothèque à partir de 18h pour une soirée sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité.
Dès 18h, apportez votre spécialité culinaire et votre bonne humeur à partager sans modération, et prenez place autour d’un buffet participatif.
À partir de 18h30 : scène libre, laissez-vous surprendre par les talents de la scène musicale locale et amateure !
Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet 92 avenue de la résistance 38920 Crolles Montfort 38920 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04.28.38.07.70 https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr/crolles Lieu de vie, d’information, de formation, de culture et de loisirs
Biblis en folie 2026
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