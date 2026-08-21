Initiation au jaspage, Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet, Montfort
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet · Montfort
Informations pratiques
Initiation au jaspage Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet Isère
Public adolescent/adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Et si vous embellissiez vos livres grâce à la technique du jaspage ? Cette technique décorative ancienne permet de créer des motifs colorés uniques sur la tranche de vos livres !
Accompagné(e)s par Kame Jaspage, les participant(e)s découvriront les bases de cette pratique et réaliseront leurs créations sur leurs propres livres.
Public adolescent/adulte.
Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet 92 avenue de la résistance 38920 Crolles Montfort 38920 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04.28.38.07.70 https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr/crolles [{« type »: « phone », « value »: « 04.28.38.07.70 »}] Lieu de vie, d’information, de formation, de culture et de loisirs
Biblis en folie 2026
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