Dance party !, Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet, Montfort

Informations pratiques

Dance party ! Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Venez transformer la médiathèque en véritable piste de danse sur un jeu aux chorés mythiques !

Pour s’amuser ou se défier, show assuré !

Médiathèque intercommunale Gilbert Dalet 92 avenue de la résistance 38920 Crolles Montfort 38920 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04.28.38.07.70 https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr/crolles Lieu de vie, d’information, de formation, de culture et de loisirs

Biblis en folie 2026

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